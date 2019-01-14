網路愛心！15天募2693雙新鞋助嘉、高偏鄉學子

2019-01-14 12:05

〔記者蘇福男／高雄報導〕桃園市圓夢愛心關懷協會透過網路募集到1284雙新鞋，捐贈給高雄市49所偏鄉學校學生作為春節禮物，今天（14日）上午10點在內門區木柵國小舉行捐贈典禮，高市教育局長吳榕峯等人並為學生換穿新鞋，場面溫馨。

圓夢愛心關懷協會成立1年，前身是謝慧謹愛心團隊，5年來堅守「每月一愛心善行」宗旨，募集社會各界資源，將愛心散發到社會各角落，幫助弱勢族群獲得更好的照顧。

理事長謝慧謹表示，「鞋助偏鄉、幸福傳愛」是該協會第60場公益活動，她是透過臉書網路揪團做愛心，短短15天就有419人熱心響應，總共募集到107萬餘元、2693雙新鞋，其中，1409雙新鞋耶誕節已捐給嘉義學校，1284雙新鞋今天捐贈給高市49所偏鄉學校。

新鞋捐贈典禮今天上午10點在木柵國小舉行，有8成學生是西拉雅族的木柵國小，為挽救瀕臨消失的族語，藉由歌唱學習西拉雅族語，今天捐贈典禮上特地安排學童獻唱，教育局長吳榕峯除致贈感謝狀給圓夢愛心關懷協會，並與謝慧謹、議員陳麗娜親自幫同學穿上新鞋，祝福孩子們在新年自信邁開學習的腳步。

吳榕峯表示，此次受贈學校屬特偏遠及極偏遠地區，學子多數為弱勢學生，尤其新住民、單親、隔代教養學生占全校學生數一半以上，圓夢愛心關懷協會引進社會各界資源，遠從桃園前來捐助千雙新鞋的善行義舉，令人感佩，他期許學子秉持感恩惜福精神，認真向學，未來貢獻己力回饋社會。

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