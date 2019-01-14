到知本看泡湯 還可以賞花海玩農遊！

2019-01-14 11:56

［記者張存薇／台東報導］即將放寒假，親子同遊台東知本，泡湯還可以玩農遊體驗！台東縣農會在知本入口處打造小而美花海，還設計捏陶、烘咖啡或做香草防蚊膏等半日遊活動，帶動地方觀光及產業雙發展。

縣農會推廣部主任李俊德說，農委會每年冬季都會輔導各農會設置主題花海，知本地區近期雖然因暖冬方案較熱絡，但近幾年遊客的確有減少，因此希望結合花海、泡湯、農業體驗遊程，吸引更多民眾認識不一樣的知本。

他表示，今年配合提供DIY體驗的包括東遊季溫泉渡假村、樂山咖啡、金銀花農莊、梨迦初走等商家，半日遊活動包含捏陶及1個農業體驗，如民眾可以親手用香草精油做防蚊膏，也可以烘咖啡、品嘗在地好咖啡，或者以新鮮水果做蜜糖土司等，每梯次限量30人，報名網址為：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-KM4hTWdFMw-NQ6ur_P9kjs_w-JjD-wlyw1rMcEPtGuCseA/viewform，民眾參加體驗後，還可以以優惠價格泡湯、用餐。

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