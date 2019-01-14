找瓊瑤當顧問 韓粉崩潰：漸漸不支持韓...是要造小三產業鏈嗎？

2019-01-14 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜上任高雄市長後積極推動愛情產業鏈，找來80歲資深愛情作家瓊瑤擔任總顧問，瓊瑤提出可以打造一個愛情主題公園等主意，但今日有網友在臉書表示「漸漸不支持韓國瑜了，愛情產業鏈選小三代言，是小三產業鏈嗎？」

韓國瑜於昨日北上拜會瓊瑤，討論愛情產業鏈相關事宜，瓊瑤給出建議，表示除了主題公園，還可以在愛河蓋一條「愛河橋」，更可拍攝電影，取名為「天作之『河』」，兩人相談甚歡。

據《蘋果》報導，不料今日一早有網友在「韓國瑜後援會」上貼出一則貼文，指說韓國瑜愛情產業鏈找小三代言不合宜，底下網友紛紛回應「『小三』之河」、「請小三始祖代言愛情？沒有什麼比這個更能侮辱愛情了」。

據了解，瓊瑤在2017年，丈夫平鑫濤前妻林婉珍的自傳《往事浮光》中被爆出是小三，內容提及瓊瑤當年是如何介入別人感情，更逼迫兩人離婚，灑狗血的劇情猶如瓊瑤所寫的愛情故事，當時鬧得沸沸揚揚。

但也有不少網友幫忙緩頰，表示「瓊瑤的小說也寫一堆小三啦，雖然我個人認為是沒差，不過 一堆老年韓粉可能會7pupu」、「小三才能寫這些故事，文學家本來就很畸形人，看看魯迅、徐志摩」。

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