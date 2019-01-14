為亡夫圓夢 退休師捐千萬建5座「俊雄」橋

2019-01-14 11:30

〔記者曾迺強／嘉義報導〕退休教師陳秀治圓亡夫洪俊雄遺願，捐出近1千萬元教師退休金給嘉義市嘉邑行善團建橋，其中，位於新港鄉海瀛村的「俊雄5號橋」今天辦理謝土通車儀式，地方人士感謝洪老師造福鄉里、遺愛人間，大愛精神令人感佩。

「把我存下的錢拿去幫助大家！」洪俊雄10年前這句話感動同為退休教師的妻子陳秀治，她將先生存下來的退休金都交給嘉邑行善團造橋，行善團在嘉義縣、雲林縣施作的5座水泥橋，皆以「俊雄」命名，陳秀治發願要「再捐7座橋」。

「俊雄5號橋」原為無名橋，因寬度僅4公尺，與路寬5公尺的農路形成落車，會車不便，一直是當地鄉親期待拓寬改善的橋梁，新港鄉長林茂盛透過嘉邑行善團協助，由陳秀治出資興建以紀念同為新港子弟的丈夫洪俊雄，這也是以俊雄為命名的第5座橋。

陳秀治今天上午由嘉邑行善團理事長蔡萬華、林茂盛、縣議員林孟龍等地方人士陪同，在俊雄5號橋舉行謝土通車儀式；林茂盛說，洪老師是他就讀新港國中的老師，如今參與洪師捐助橋梁的通車儀式，意義非凡，讚許這股善心的力量，就是台灣最珍貴的價值。

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