佳冬戰備道兩旁最美風景！ 8年級生4點就起床管鳳梨

2019-01-14 11:14

［記者陳彥廷／屏東報導］24歲的陳永聖與23歲的弟弟陳永清，繼承祖業種鳳梨，兩人在枋寮、佳冬一帶的台糖農地承逾100公頃的大片農地，就是佳冬戰備道旁一望無際的最美風景，兩人的鳳梨以外銷為主，也部份供應國內飲料店，兩人年紀輕輕，最近已有還成立集貨分裝場，雄心勃勃想擴大鳳梨事業。

相較於23、24歲的年輕人可能凌晨4點才剛睡覺，兩人每天都在早上4點左右就得到田裡，這對來自鳳梨世家的兄弟，哥哥陳永聖專科肄業即投入鳳梨事業，弟弟陳永清國中畢業即就留在家中幫忙。

兩人其實來自高雄大寮，從祖父時代就種鳳梨，大部分土地在枋寮及佳冬一帶，陳永清說，爺爺最早只是小種，到了爸爸擴大到約50公頃，他們接手後，希望能擴大產量並且品牌化，現在已有100多公頃，是逐年增加。

陳永聖負責田間管理，陳永清則協調通路，主要市場以中國為主，陳永清說，屏東氣候溫和，鳳梨生長條件最佳，所種的台農17號鳳梨，4季都有不同風味，現在因為量大，冬天也有一定的量，每年11月初就陸續外銷到隔年5月中左右，這2年也接到知名飲料店及超市訂單，外銷都有逐年增加趨勢，最近也在找地擴增，他表示，只要品質好，沒有外銷障礙，而且是供不應求。

陳永清表示，去年8月的大雨，導致良果率低，現在每台斤價格約在15元左右，幾乎只能打平成本，但他們和契作的農友仍是以品質分價錢，照顧農友。

「貨出去很重要！」陳永清說，為確保鳳梨安全性，全部100多公頃申請產銷履歷驗證，更符消費者及市場需求，最近也要加入鳳梨保險，更能保障收入，降低風險，也希望以「故事」打造品牌化的鳳梨。

兩人說，求學時對念書沒興趣，都決定即早接續家中事業，現在社會工作，更知道自己未來想要的是什麼，現在陳永清已到夜校取得學位，還要再到大學進修國際貿易課程，並曾獲選年紀最輕的百大青農的頭銜。

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