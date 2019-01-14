大阪打卡熱點「固力果跑跑人」 搬上台灣火車

2019-01-14 11:09

〔記者陳宜加／台北報導〕台日友誼又一見證，日本南海電鐵首度攜手台鐵，100％還原「藍武士號」、「日台友誼號」為台鐵彩繪列車，今天起在台運行；且日本大阪「大阪城」、「固力果跑跑人」、「通天閣」等關西地區知名景點，也原汁原味搬上台鐵列車。

台鐵表示，日本南海電鐵與台灣視野文創合作，推出台鐵最新彩繪列車，今天首度登場，以從關西機場直達大阪市中心難波站的「特急列車Rapi:t」為藍本，車頭使用大阪空運來台的漆料「南海藍」塗製，原汁原味，讓所有台灣乘客在台也能感受道地的大阪風情。

台鐵也說，「特急列車Rapi:t」發音較難，為使台灣乘客容易稱呼，南海電鐵經過票選，決議暱稱命名為「藍武士號」。台鐵首度合作的彩繪列車共有「藍武士號」、「日台友誼號」2款，「藍武士號」由南海電鐵吉祥物「關空戰士」領軍，車身集結大阪人氣景點。

「藍武士號」由關西機場到達南海難波站，最快只需34分鐘，轉乘大阪地鐵，即可抵達大阪市內眾多知名景點，包括大阪城、道頓堀大型看板螃蟹道樂、固力果跑跑人、河豚料理、通天閣、難波CITY、難波PARK、瑞士飯店與南海電鐵本社改建複合式大樓SkyO等。

「日台友誼號」則描繪日本、台灣雙方國旗，象徵兩國友誼，也期許未來能夠帶來更多觀光資源的交流。

南海電鐵為日本關西擁有130年以上歷史的第一家民營鐵道公司，行經南大阪、和歌山、關西機場等路線。

南海電鐵董事佃吉朗表示，南海電鐵深受台灣旅客喜愛，占外國旅客人數的第3位，2部彩繪列車搭載日本民眾的友好心情來台，希望藉此更受到台灣民眾矚目，將來也能多多前往關西大阪旅遊，體驗日本文化。

台鐵指出，2輛彩繪機車頭為台鐵E200系列，牽引莒光號列車為主，運行範圍為七堵到潮州間，部分班次延長至台東。「台日友誼號」將於1月16日開始運行、「藍武士號」則於1月17日，預計運行至少半年的時間。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/