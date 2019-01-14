舊衣回收箱淪垃圾場 南投市公所要開罰

2019-01-14 11:16

〔記者謝介裕／南投報導〕在過不到1個月就是農曆春節，目前家家戶戶也都開始忙著除舊佈新，怎料，南投市公所特有為民服務項目「舊衣回收箱」據點，竟淪為小型垃圾場，不時可見棉被、枕頭、皮包等雜七雜八的物品，遭人隨意棄置在地，嚴重影響市容乾淨、整潔，公所呼籲民眾拿出公德心，以免嚇跑廠商，導致該項業務無人競標被迫中斷的情況又再度重演，最終影響最大的恐怕還是市民，值得大家三思！

南投市大街小巷路旁、騎樓等場所，總共設置130個舊衣回收箱，提供民眾棄置不要用的衣褲，也是市公所特別開辦的為民服務項目，惟許多民眾在整理家中物品後，連不屬於回收項目的棉被、枕頭，甚至拖鞋、皮鞋、布鞋，也都往回收箱棄置，幾乎變成小型垃圾場，使得周邊環境變得十分雜亂，造成民眾怨聲載道，連承辦的廠商也困擾不已。

南投市公所說，「舊衣回收箱」委外業務，採1年招標1次模式，去年即因民眾缺乏公德心問題，以致乏人問津，歷經6次流標，才在第7次如願完成發包，讓停辦半年的舊衣回收工作恢復辦理，其實，二手衣物可不可回收，清潔隊均清清楚楚將項目公告，但目前民眾最易搞混的是內衣褲、棉被及枕頭，儘管也都屬於布料，但並非舊衣回收項目。

除此，春節在即，也是舊衣回收業務量高峰期，公所清潔隊即日起迄除夕期間，也將派員加強舊衣回收箱據點稽查及協助清運工作，以確保環境整潔，但強調，包括人力仲介公司及外籍移工在內，一旦違規事證明確，將依違反廢棄物清理法處1200元至6000元不等罰鍰，以達到約束並強化公德心的目標努力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/