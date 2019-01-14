酒店餐廳拚年菜商機 經典美味可外帶、除夕宴現場同歡

2019-01-14 11:00

〔記者張忠義／高雄報導〕過年最重要重頭戲就是團圓圍爐，現在人講求方便，年菜外帶市場逐年擴大，酒店、餐廳業者都推外帶年菜搶商機，高雄市老字號鄧師傅功夫菜，端出滿滿費時費工手路菜，從經典名菜至宮廷甜品應有盡有；頂鮮高雄店喚起記憶中最熟悉最懷念的好味道，有現撈龍蝦，Q彈口感海味十足；君鴻酒店推出君鴻總鋪師阿智師來辦桌，讓你品嚐經典年菜美食滿足饕客味蕾。

高雄市知名老字號鄧師傅功夫菜，使用檢驗合格食品級真空袋鎖住美味，冷凍宅配到家，隨箱附有復熱說明，透過簡單創意與擺盤DIY，料理出用料質精、做工繁複的年菜，讓急凍年菜復熱神還原，跟現做一樣好吃，讓你輕鬆回家辦桌，滿滿豐盛佳餚， 澎湃好料輕鬆呷，滿足全家人的味蕾。

鄧師傅除了老顧客熟知的功夫年菜外，今年更開發鮑魚烏參佛跳牆、黃金鯧芋香米粉，是老饕最愛的古早味的荷葉排骨飯、蔥燒元蹄、還有最適合長輩養身新年限定款人參燉銀耳甜品等，50餘款功夫年菜，道道經典，都是民眾闔家圍爐必備團圓菜餚。

頂鮮高雄店一份屬於「台灣」的味道，來自於人情味，也來自於傳承，喚起記憶中最熟悉最懷念的好味道，推出的套餐以10人份為主，其中現撈現煮的龍蝦料理，超受青睞，Q彈口感海味十足；另外，魚翅傳香佛跳牆也很推薦，選用腩排獨家秘方醃製油炸，添加香蔥、蒜頭、帶子、栗子、翅唇、芋頭、竹筍干等食材慢火熬煮，魚翅色澤透亮、Q彈滑口，一試成主顧。料理強調當天現做，需提前預訂，除夕當天取貨，限定區域消費滿額可宅配到府。

高雄君鴻酒店除夕宴「君鴻總鋪師-阿智師來辦桌」，讓你品嚐到經典年菜美食，菜色包括「錦繡玉鴛鴦拼盤」、「金蒜銀絲蒸海蝦」、「古早味蒸海石斑」、「魚躍龍門慶雙喜」、「櫻花蝦干貝米糕」、「蠔皇花菇扣津白」、還有「君鴻招牌原盅雞燉翅」等特色佳餚，年節必備的「御品頂湯佛跳牆」，精選多種精選食材象徵圓滿和樂，長時間熬煮後的湯料搭配一同下去熬煮，各類食材均化身為主角，湯頭滋補鮮美，是團圓宴中的頂級美味。

還有多項活動可讓家人一起同歡，現場可欣賞財神繞場賜財報喜送紅包，有令人目不轉睛的巴蜀三變、大型魔術表演、鋼鐵人舞蹈與現場樂團演奏接力登場，「一秒變大廚」主題拍照區、多項精彩表演，全家福團圓照等，讓今年的除夕團圓宴有著滿滿的歡笑與回憶。

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