85歲陳松生一生行善 遵母囑捐白米40年不間斷

2019-01-14 10:27

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮85歲的陳松生，從1964年開始即不斷捐款行善，1980年起，遵照母親的囑咐捐贈白米，40年從不間斷，陳松生今天再捐1萬斤白米，由苗栗縣長徐耀昌代表接受，將幫助縣內的清寒戶及獨居老人。陳松生說，有生之年，這項愛心會持續做下去。

竹南鎮民眾服務社榮譽理事長陳松生，早期家境清寒，惟一生樂善好施，後來經營運輸業有成，陳老先生從1964年開始，只要在媒體等管道得知有人有困境，他都即時伸出援手，捐錢及捐棺等，也認養苗栗家扶中心學童等。

1980年起，陳松生每年均遵照其母親陳劉尾老太太的囑咐，將每年為老太太祝壽的經費移作寒冬送暖用途，當時就開始捐白米5千台斤給國民黨苗栗縣黨部助弱勢。

2005年，陳老太太過世，陳松生仍秉持母訓，維持每年捐米獻愛心，數量也從5千台斤增加到1萬台斤。

往年都是由陳松生的兒子陳漢璋代表捐贈，剛好捐贈白米滿40年，陳松生今天拄著拐杖出席捐贈，由徐耀昌及苗栗縣黨部主委林祥川代表接受，徐耀昌也頒贈「義行楷模」感謝他的善行。

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