嘉市老牌阿城魯肉飯 傳春節前歇業 老闆：要退休了

2019-01-14 09:50

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市文昌公園對面的「阿城魯肉飯」，自西元1984年開始營業，開業迄今35年，近日傳出歇業消息，令許多從小吃到大的嘉義人十分不捨，老闆夫妻王忠城、王翠鳳證實，因2個孩子各有工作、沒有意願接手，加上做數十年想要休息，因此預計營業到本月底，未來享受退休生活。

熟客陳尚雍說，從小吃到大的魯肉飯將歇業，對家鄉的美食回憶又少了一個口袋名單，要趁歇業前再多去光顧；另名熟客聽聞老闆要退休，直問老闆「真的要退休了？」他說兩星期就會來吃一次，魯肉飯真的很好吃。

60歲的王翠鳳說，35年前，先生因應共和市場早市作息，在現在店址賣魯肉飯，清晨4點就開賣，之後調整為5點開賣、下午1點左右就收攤。

王翠鳳表示，魯肉飯沒有甚麼秘訣，就是秉持原汁原味原則，店裡招牌就是魯肉飯，後來增加雞肉飯、咖哩飯等菜單，豬肉、豆腐等食材，都是跟附近攤商長期合作訂購，再親自煮、調味，剛好合客人的味，很感恩。

王翠鳳說，因希望客人都能吃飽、有力氣做事，從一碗10元、15元漲價到20元，就沒再漲價，幾個月前店面找到買主，便規劃只做到這個月底。

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