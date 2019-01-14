01/14 各報重點新聞一覽

2019-01-14 06:26

自由時報

華為5G同夥 美全面盤點防堵

美國全面防堵中國電信大廠華為攻下5G技術的灘頭堡，光是禁用其電信設備已經不夠，據了解，美國將緊盯包括台灣在內的盟邦是否站在同一陣線，甚至盤點列出清單，強力關注盟邦與華為有無技術上的聯繫或合作。

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潘文忠回鍋教長 蘇內閣今上任「衝」

行政院長蘇貞昌領軍的「蘇內閣」今日走馬上任，行政院昨日公布蘇內閣部會首長名單，因管案去職的前教育部長潘文忠回任教育部長，文化部長鄭麗君、科技部長陳良基、勞動部長許銘春等逾2/3部會首長留任。行政院強調，各部會未來應接地氣，加強透過社群網路與媒體，與民眾溝通政策。

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蘇內閣今上任 立委：穩定為先 施政勿急行軍

行政院長蘇貞昌今正式走馬上任，新內閣部會首長逾2/3留任，甚至被藍營譏是「敗選者聯盟」，民進黨立委普遍認為，過去政府所推動的政策，大方向並無問題，但在溝通、說明上確實不夠清楚，蘇院長贏在「經驗」，現階段應以「穩定」為優先，而非如「急行軍」般躁進。

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蘋果日報

新內閣驚奇 潘文忠回鍋教長 因卡管案被請辭 時隔275天

內閣改組爆出回鍋大黑馬！去年4月因台大校長遴選案請辭教育部長的潘文忠昨確定回鍋，在離開教育部275天後被老長官、新任閣揆蘇貞昌找回來接原職務，是政府遷台以來首位回鍋教長，預期上任後將再次面臨新課綱上路、大學退場等挑戰。

夜市漲價 韓斥殺雞取卵 生意好3成 小吃就貴10元 停車多50元

「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財！」韓國瑜靠著這句口號助攻，成功當選高雄市長。有觀光客真的進來了，卻發現六合夜市與瑞豐夜市部分攤商趁機「發大財」，吃的漲、停車也漲，讓人忍不住打退堂鼓。韓國瑜得知後怒批「哪有這樣殺雞取卵的！」隨便漲價就是敲竹槓，會進行道德勸說，希望攤商能共體局勢。

聯合報

潘文忠回鍋掌教育部 鄭麗君、陳良基留任原職

準行政院長蘇貞昌今天上任，昨天由準政院祕書長李孟諺宣布新閣名單。原已二度婉拒慰留的文化部長鄭麗君打消辭意，原定出任教育部長的陳良基也改變心意，留任原職科技部長，教育部長則由去年因卡管案閃辭的前部長潘文忠回鍋。賴內閣成員多留任，新閣變化不大，徵詢過程卻是峰迴路轉。

脫歐協議國會表決難過關 梅伊面臨不信任投票

英國下議院定15日表決首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議，目前看來無望通過，朝野紛紛出招因應，英國政府懇求議員支持協議，有一群議員據說打算在協議遭否決後接管英國脫歐程序，反對黨工黨黨魁柯賓則已告知同黨議員，最快15日晚上就會對梅伊政府提出不信任案，目標是提前舉行大選。

中國時報

打造浪漫高雄 韓邀瓊瑤拍電影 天作之河

兌現選前承諾，高雄力拚愛情產業鏈，找上最懂談情說愛的作家瓊瑤。高雄市長韓國瑜13日下午帶著女兒韓冰及市府官員北上拜訪展現誠意，瓊瑤允諾擔任無給職「高雄市府最高的愛情顧問」，並提出規畫愛情公園、愛情橋，及籌拍名為《天作之『河』》的電影等建議，要把高雄變成浪漫之都。

教團錯愕 政府用人玩大風吹 教育史首例！潘文忠回鍋教長

行政院昨確定新內閣名單，陳良基被宣布擔任教育部長2天後，決定留任科技部長，教育部長則由去職不到1年的潘文忠回鍋。潘的回鍋創下教育史首例，教團表示錯愕，認為人選變來變去，「有失政府威信」；台灣人才很多，最後卻只是一群人「玩大風吹」，非常悲哀。

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