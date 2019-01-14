宜蘭縣大雨特報！ 週二晚間起北台低溫下探14度

2019-01-14 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕今日持續受到東北季風影響，但水氣略減少，僅在北部山區及宜花偶有短暫降雨，其他地區大致為多雲到晴，中央氣象局也在凌晨3點40分針對宜蘭縣發布大雨特報。

今日溫度方面，清晨中部以北低溫約16至18度，南部及花東約18至20度，白天北部及宜花高溫約20、21度，整天感受較涼，中南部及台東高溫可達25至28度，中南部日夜溫差較大。今日空氣品質部分，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區位在下風處易累積污染物，為「橘色提醒」等級。

週二（15日）白天東北風強度稍減弱，北台灣氣溫略為回升至23度，降雨大致上以北部山區及東半部地區為主，其他地區天氣大致穩定、陽光露臉。

週二晚起至週五（15日晚起至18日）又有一波東北季風增強，強度上較上一波強，水氣也較多，北部及東半部雲量偏多，且有短暫雨，全天感受較濕涼，中南部影響不大，仍是多雲到晴的天氣；氣溫方面，中部以北及東北部低溫下探至14、15度，其他地區約17至19度，北台灣高溫約19、20度，花東高溫約22到24度，中南部約26至28。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 20 17 ~ 26 19 ~ 28 18 ~ 21

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