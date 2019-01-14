兩岸哪裡一家親！ 研究：台灣人基因與中國不同

2019-01-14 00:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方對台灣統戰喊話時常提到「兩岸血濃於水」，但台灣學者研究實證，台灣人的遺傳基因組成為原住民族、閩南人與客家人，基因均不類似於中國北方漢人、滿人等各族，打臉中國當局的陳腔濫調。

馬偕醫院名譽顧問醫師林媽利在《民視新聞台》政論節目「政經看民視」中指出，在1980年代時中國醫學尚未有可供研究的血型種類，但當時已有資料佐證台灣人多為「孟買血型」、「米田堡血型」，早期日治時代與漢人同樣來自北方的日本人也曾發現，這樣的血型在北方相當罕見。

林媽利2001年在《人類白血球抗原免疫反應遺傳學》（HLA immune response genetics）期刊發表的研究表明，從組織抗原實驗中得知，台灣人組成中的客家人與閩南人，是近幾個世紀從中國東南沿海移居台灣的後裔，不應該被視為「純」北方漢族的後代，單一染色體上的基因排列與泰國華人、新加坡華人較為相近。

林媽利在節目上列出亞洲東部各支族血緣關係圖，並說明與台灣人血緣相近的還有苗族、南方漢人、布依族、越南人、泰國人，與中國北京漢人、滿人等夷族的關係相差甚遠，林媽利認為，台灣人血緣會有此變化，應該是400年前鄭成功帶領福建民眾來台而成，故台灣人與東南亞人群較有血緣關係，「我們是唐山公百越族的後代」。

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