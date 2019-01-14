拒當「蚊子橋」！ 全台最長懸索橋 擬改推免費搶客

2019-01-14 00:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區新溪口吊橋去年1月13日風光啟用後，復興區公所統計截至去年12月31日止，計有遊客26萬5974人次到訪，只是，在1至4月遊客參訪熱絡，5月過後人潮逐漸減少，雖是單日限額2800人次，許多時段均淪為「蚊子橋」，造成營運虧損，也喪失建橋促進地方觀光的美意；新任區長游正英檢討營運虧損現況，有意在今年4月公所與接駁車合約滿期後，取消現行收費制度，改以免費衝高入園人氣。

主體及周邊工程經費約2億元的新溪口吊橋，採吊床式構造，將全長303公尺、橋頭高低差23公尺、寬度1.2公尺，是全台最長的懸索橋，登橋後湖光水色盡收眼底，也是市長鄭文燦推動北橫觀光的重點施政。

配合「角板山梅花季」活動，游正英回饋鄉親、振興觀光第一箭，推出新溪口吊橋14日起至21日的7天免費入園及暫停接駁車服務試水溫，並邀請市府副祕書長黃治峯、觀光旅遊局長楊勝評、原住民族行政局長林日龍、水務局長劉振宇、交通局長劉慶豐等人現勘，希望進一步結合周邊景點及覓尋轉運站設置地點，重新擦亮「台北有101，復興有303」這塊招牌。

新溪口吊橋每週二為休園日，除設籍復興區區民、未滿6歲兒童、身心障礙人員持有手冊者等可享免費入園，票價為成人票100元，優待票70元，設籍桃園市民、年滿65歲長者可購買優待票；新溪口吊橋營運初期，幾乎天天爆滿，遊客邊走邊拍，橋上時不時出現「塞車」盛況，但是去年5月以後登橋人數銳減，不僅網路預約冷清，入口處、顯示登橋人數的電子看板數字經常慘不忍睹。

由於吊橋園區管理人員和免費接駁車的營運成本平均一天約12萬元，游正英上任後檢討虧損問題，除了收費讓遊客裹足不前，礙於地形限制，遊園步行動線及接駁車規劃地點路途較遠，途中欠缺休憩點，造成遊客體力負荷大、許多人走的氣喘吁吁，降低再訪意願。其次，園區缺乏觀光遊憩設施、在地部落文化特色，部落居民配合發展的意願低，使得園區缺乏營造友善、和諧環境，成了永續發展隱憂。

游正英為樽節支出，針對接駁車、園區人力進行精簡，透過7天免費登橋來評估不收費的可行性，檢討售票動線及票價，計畫開放小車逕行駛至下溪口，改善遊客體力負荷過大、便利身心障礙人士遊園，以及結合周邊民宿、商家等推出旅遊優惠套票，舉辦部落市集和常態性活動來重振新溪口吊橋的登橋熱度。

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