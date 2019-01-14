泡好泡滿再等等！ 羅浮溫泉泡腳不過癮 年底添大眾池

2019-01-14 00:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府發展復興區小烏來風景特定區周圍的多元旅遊面向，預計花3年時間、斥資5億元於羅浮泰雅故事公園設置羅浮溫泉區，率先啟用羅浮溫泉泡腳池，和鄰近新溪口吊橋同步在去年1月13日起營運，因為泡腳免費，市府風景區管理處統計過去一年來約帶動38萬人次到訪，只要是沒下雨的好天氣，到此歇腳的人氣總是熱烘烘，每日平均來客數1300至1500人次。

市府觀光旅遊局長楊勝評表示，羅浮溫泉泡腳池所在有層疊壯麗的山巒起伏、生長茂盛的林帶，以及湛藍的天空與潔白的浮雲，在此泡腳可以坐觀「山林中賞山林」，景色超美，遊客邊泡腳邊賞風景超享受；羅浮溫泉泡腳池開放時間為上午10點至下午5點，週二為休園日，啟用以來，不僅桃園市民，還有鄰近的新北、新竹地區的民眾慕名來體驗泉溫37至40度，泉質呈現無色透明、滑嫩且暖呼呼的「美人湯」。

楊勝評說，羅浮溫泉第一口井的出水量，每日出水量110噸提供3大2小的泡腳池使用綽綽有餘，但是許多遊客反應光是泡腳不過癮，觀旅局去年已在羅浮國小校門旁再開挖第二口溫泉井，預計今年底前完工，每日出水量可達150噸，規劃提供泡湯的大眾池，以及鼓勵民間來開發溫泉民宿、溫泉旅館，讓遊客能泡好泡滿。

不過，不同於泡腳池免費，男女共用的大眾池將採收費使用；待污水處理廠設備完善、泉水充裕，會另召開說明會鼓勵溫泉業者進駐，打造羅浮溫泉街。

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