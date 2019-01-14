踏雪尋「梅」正是時候！ 角板山梅花季假日萬人同樂

2019-01-14 00:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區角板山公園面積約2公頃，栽種300多株30多年梅樹，為北台灣最大的賞梅景點，同時也是時下年輕一代最受歡迎的拍照打卡秘境之一；角板山梅花季活動12日登場，目前已花開4至5成，通往角板山的北橫公路車潮、人潮湧入，活動首週的週休假日計吸引逾1萬8000人次造訪，今年逢暖冬，天氣熱加上雨水少，預計花況可以持續到農曆春節，賞梅民眾不用遠赴南投賞梅。

角板山園區大片綠地，雪白梅花如白色花雨綻放，佐以林間鳥語山林環繞，宛如童話般夢幻景緻，每年梅花盛開時均吸引大批遊客上山一睹梅花風采。

市府風景區管理處長廖育儀表示，今年梅花季主題以「賞梅童樂趣」為活動主軸，規劃草地遊戲區、梅下野餐樂、拍照打卡區、文創桌遊紀念品區、親子點心攤位區，12、13及20日為「限量活動日」，這3天賞梅區附近設有草地野餐區，每天限量50組的網路報名梅下野餐雖已經秒殺，但仍歡迎親子揪團來參加野餐，而且只要在「限量活動日」來園，成功拍照上傳的前300人，可到服務區出示上傳成功畫面，可獲贈限量「角板山文創桌遊紀念品」。

配合梅花季活動，復興區公所為回饋鄉親，14日至21日新溪口吊橋一律免費入園（15日為週二休園日除外），活動期間遊客可由角板端或溪口端步行進入園區，過橋後依原路折返。另車輛於角板端可停放仁愛及上台地停車場，溪口端則可停放上溪口2處停車場。

另提醒民眾，免費遊新溪口吊橋期間不提供接駁車服務，而沿途步道坡度落差較大且距離較遠，請年長者及身體不適者斟酌考量入園。

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