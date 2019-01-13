日本公務員「一日雙塔」完騎 邀墾丁互訪拚觀光

2019-01-13 23:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日本房總半島南部的野島崎燈塔位於館山市，該市役所官員來台參加新北到屏東的「一日雙塔」賽事，今天下午共2人騎完全程，領隊川名茂樹表示，兩半島相似處極多，盼締結類似姐妹半島，可透過運動交流相互拉抬觀光。

從新北市富貴角到鵝鑾鼻燈塔的「一日雙塔」賽事，因為台北市長柯文哲上任後也挑戰成功而聲名大噪，這兩天的一日雙塔，200百名騎士昨天早上6點從新北市富貴角燈塔「騎跑」，其中最特別的就是由日本地方政府所組成的單車隊，他們事前並未聯繫台灣公部門尋求協助，而是透過南房總自行車協會報名悄悄來台，用雙腳踏著自行車體驗最在地的人文風情。

川名茂樹是市役所港務觀光課副課長，熱愛運動的他曾來台參加3項鐵人，才知道台灣著名的1日雙塔里程「520」公里，帶有「我愛你」諧音之意，與南房總「西南雙燈塔」遊程的里程數51公里，在日語讀音為「戀愛」的諧音，有異曲同工之妙。

「落山風名不虛傳！」川名茂樹笑說，早已耳聞恆春半島落山風是最後「大魔王」，尤其最後25公里還有「好漢坡」作結，一行人被吹得東倒西歪騎到險抽筋，雖然超過24小時，但既來之就要咬牙堅持完騎，見到最南點的雪白鵝鑾鼻燈塔配著大尖山和蔚藍晴空，領略台灣之美是不虛此行。

距離東京約1個半小時車程的千葉縣南房總地區與屏東，除了燈塔之外，還有都具海洋公園（鴨川海洋公園及屏東海生館），並也都以海鮮聞名，且鐵道依山傍海，具有「姐妹半島」潛力。

川名茂樹說，南房總地區全年氣侯宜人皆可進行戶外活動，可沿太平洋或是東京灣畔騎乘，入門或進階挑戰者都能找到騎乘樂趣，天氣好更能隔海看到富士山，將推廣日本人來台，也希望彼此透過運動觀光拉抬。

川名茂樹特別感謝捷安特商借腳踏車給他們；同行的岡野大和則是神社住持，他將鳥居和自行車形象結合成專屬LOGO，也邀請遊客來到房總半島集滿神社戳章，就能獲得精美禮品。

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