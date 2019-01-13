尖石後山垃圾瀑布再現 鄉長：拜託別再丟了

2019-01-13 23:57

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣尖石鄉後山部落旁前年底遭人發現在道路駁坎下方有大批垃圾形成的「垃圾瀑布」，引發各界關注，鄉公所也緊急清除；但文史工作者黃有福上週發現，後山通往養老部落的聯絡道路旁又有一條約80公尺的「垃圾瀑布」出現，看起來怵目驚心。

尖石鄉長曾國大說，尖石鄉後山已經是熱門的觀光風景區，每到假日前來造訪的遊客越來越多，其中難免會有缺乏公德心的人把垃圾隨手丟棄在路旁，一段時間後就形成髒亂點，更久一點就成了「垃圾瀑布」，很感謝黃有福通報這個訊息，清潔隊會盡快前往清除。

黃有福說，他上週經過從尖石鄉道竹60線轉往養老、錦路等部落的部落聯絡道時，眼睛餘光瞄到路旁駁坎下方的顏色怪怪的，看起來不像是青綠草坡，他下車查看才發現是條分佈長度約80公尺長的「垃圾瀑布」。

美籍部落客「小飛」前年底在尖石鄉後山通往司馬庫斯部落的道路旁發現了一條「垃圾瀑布」，消息在網路上傳開後，引發污染水源跟破壞大自然的批評，鄉公所緊急出動吊車讓清潔隊員垂降到駁坎下方去清除這些垃圾，結果花了4天清出10公噸的垃圾，令人咋舌。

「這是我見過最長的『垃圾瀑布』，看起來怵目驚心。」不時走訪後山部落的黃有福，對破壞好山好水的「垃圾瀑布」十分反感，希望公部門能夠發揮公權力，別讓「垃圾瀑布」成了尖石鄉的「觀光殺手」。

曾國大說，會在部落聯絡道曾經出現過髒亂點的路段豎立告示牌，提醒遊客不要亂丟垃圾，如果發現有人亂丟垃圾且查證屬實，將依違反廢棄物清理法告發罰款。

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