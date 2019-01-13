週一北台灣全日偏冷 週二白天短暫穩定好天氣

2019-01-13 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕今天（13日）的天氣因為東北季風的緣故，大台北地區、北部山區及東半部都有局部短暫雨發生，但整體而言，北台灣都是以多雲天氣為主，其餘地區則是多雲到晴的好天氣。明天（14日）仍然受到東北風影響，北台灣溫度感受上和今天一樣偏涼，中南部地區則要注意早晚溫差大。

根據「中央氣象局」預報，今明兩天都持續受到東北季風影響，但因為水氣略為減少的關係，大致上天氣型態和今天差不多，位於迎風面的北台灣以多雲天氣為主，風也較大；中南部則是多雲到晴。降雨情形僅北部山區以及宜蘭、花蓮地區會有短暫的降雨發生，提醒民眾注意。

另外，根據「天氣風險公司」指出，本週二（15日）開始，東北風逐漸減弱轉為偏東風，整個西半部地區白天預計都會是穩定好天氣，但是到了晚上又開始有另一波東北風增強，週四（17日）開始水氣明顯增加，新竹以北、東部地區都會有陣雨發生，西半部地區民眾可以好好把握週二白天短暫的好天氣。

溫度方面，14日清晨各地都偏涼，中部以北、東北部低溫約16至18度；南部及花東地區約19、20度。到了白天，北台灣溫度僅20度上下；中南部則約15至27度；花東地區約18至23度，整體而言，明天北台灣整天偏涼，中南部地區則要多加注意早晚溫差大，應適時增減衣物，以免感冒。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報資訊指出，明天東北風的影響，雲嘉南以北擴散條件佳，北部山區及東半部地區又有局部短暫雨作用，因此北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；至於高屏空品區位在下風處，容易累積污染物，為「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明日北台灣多以多雲天氣型態為主，苗栗以北地區都是「中量級」的黃色圖示，至於中南部地區，除了台中、南投、台南、高雄、屏東以及台東來到「高量級」的橘色提醒，其餘地區也都是「中量級」的黃色圖示。

「中央氣象局」也提醒要前往海邊活動的民眾，明天台南以北、東半部、恆春半島及各離島地區的沿海空曠地帶，容易有8到9級強陣風，要多加注意安全。

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