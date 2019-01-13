轎車內像垃圾場 前縣長隨扈化身「鷹眼」搜出毒品

2019-01-13 23:59

〔記者湯世名／彰化報導〕曾任前彰化縣長魏明谷隨扈的縣警局保安隊小隊長李國龍率員警洪榮遠、許銘華11日清晨巡邏途中，發現1輛轎車形跡可疑上前盤查，發現駕駛陳姓男子不斷發抖，懷疑是毒癮發作，還發現其車內堆滿垃圾，十足像個垃圾場，陳男藉故說要「拉屎」、「抽菸」，員警從車內找出揉成一團的衛生紙，打開發現是毒品吸食器，陳男見謊言露餡，只得坦承攜毒，車頂燈夾層被搜出海洛因與安非他命，當場人贓俱獲。

保安隊小隊長李國龍前天清晨5時率警員洪榮遠、許銘華巡經彰化縣大村鄉中山路1段時，發現路旁1輛轎車駕駛座上的51歲陳姓男子探出頭來，神色鬼鬼祟祟，員警開車擋住陳男去路後下車盤查，陳男下車受檢時竟然渾身發抖，更令員警起疑。

員警往車內望去發現整輛車前座、後座堆滿垃圾，儼然一座垃圾場，員警清查發現陳男有毒品前科，立即往駕駛座方向搜索，此時陳男卻稱「我要拉屎」，旋即又說：「我要抽菸」，員警眼尖從駕駛座滿堆垃圾中發現一團衛生紙，打開一看竟是毒品吸食器。

陳男起初還不願承認，先稱「不知是誰的」，又稱那是以前曾吸食過留下來的，員警突破心防說：「給你一個機會，趕快承認還有機會減刑。」陳男見無法再掰，只好承認毒品藏在車頂燈的夾層內，警方搜出海洛因2小包及安非他命6小包與毒品吸食器。

小隊長李國龍曾任前縣長魏明谷隨扈，魏明谷本屆卸任後，李國隆也回任保安隊，短時間內就接連破獲娃娃機竊盜案與這起毒品案，相當優秀。

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