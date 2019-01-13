到街頭上課超震撼 小學生和街友睡公園、賣雜誌

2019-01-13 23:53

〔記者陳心瑜／新北報導〕街頭是最好教室！雙北市16名小學生11日放學後，背著睡袋和簡單的行李，到人安基金會新北平安站報到，並兵分三路為「舉牌組」、「大誌雜誌組」和「浪人食堂」組，由「街友導師」帶領，體驗街友四處打零工的生活，入夜就在公園旁鋪睡袋。三天兩夜過去，學童深刻體會到自食其力的不易「以前吵著要吃大餐，很不應該」，接下來更計畫改善街友的工作環境。

16位小學生是共學團「心田優遊學園」成員，來自雙北的小學，心田優遊學園和人安新北平安站共同規劃「幫街友回家計劃」，過去兩年透過探訪街友、問卷調查、寫企劃書給企業、協助街友就業，鼓勵街友自食其力、找到回家的路，或為已經「脫遊」的獨居長輩送餐和大掃除。

心田優遊學園創辦人張可彤主任說，孩子們對街友不陌生，但這次三天兩夜的活動讓孩子直接深入街友生活，第一夜先在新北平安站和其他街友一起領晚餐，接著到街頭找可以舖睡袋、不被雨淋的角落，隔天在睡不飽的狀態下，至饒河街夜市、龍山寺和各大捷運站，分頭進行賣雜誌、舉牌和街賣文創品的工作，賺得足夠收入，才有錢買晚餐。

人安基金會新北平安站站長程郁盛說，學童一開始都覺得很新鮮，直說可以不洗澡真好，但被街上的光亮、噪音吵得難以入眠，還要擔心被驅趕，隔天還是得起床賺錢，體會到街友的無奈和辛酸。

一名舉牌組的小學4年級男同學，一開始因為被白眼、被行人嫌擋路，相當氣餒「我又沒做錯事，為什麼對我白眼？」街友廖大哥則鼓勵，這是常有的事情，做自己該做的事情就好，學童也體會到被拒絕不代表失敗，必須持續努力。

家長楊小姐說，自己不放心而到場「探班」，竟看到警察前來關切，原來是有民眾檢舉「童工」，孩子被嚇得大哭，經過家長和老師解釋活動概念，警察彎下身安慰孩子「你們做的是對的事情，不用害怕」，機會教育孩子，不是每個大人都有勇氣做對的事情，更用行動讓人知道自己在做對的事，孩子經過這段插曲，更加堅定地投入工作。

程郁盛說，學童回家分享後，讓家長對街友印象改觀，也希望能從小教育學童關懷有需要的人，幫助弱勢翻轉處境，同時更珍惜自己的家庭。

程郁盛表示，人安基金會目前正在為農曆年前的「寒士吃飽30」募款，雙北預計邀三萬名寒士、街友、獨居長輩和待拉單媽在總統府前吃頓尾牙，目前仍短缺近五成的款項，盼民眾踴躍認捐，有疑問可致電2970-5589，劃撥帳號為19977434，戶名：人安基金會；ATM轉帳或銀行匯款 （網路銀行）

銀行：合作金庫 ，分行：板橋分行，帳號：011-071-726-445-2，戶名：財團法人人安社會福利慈善事業基金會。

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