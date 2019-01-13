獨家》導演0酬勞搶拍MV 音樂公司紅眼眶拒絕

2019-01-13 23:40

〔記者王捷／台南報導〕「好有感覺」音樂公司去年收到影像工作室導演劉志詰訊息，希望有機會替公司新歌拍MV，即使0片酬、倒貼資金也沒關係。起初業者覺得怪，打算拒絕，但當劉志詰提出腳本，改編往生胞弟劉志軒的故事時，讓所有人鼻酸，最後公司仍拒絕導演0片酬的條件，表示願意出資贊助他拍攝，目前已經拍攝完成。他說，他不求法律有公道，只求大家能記得劉志軒。

4年前就讀南藝大的劉志軒，在凌晨4點多，騎了30多公里的路程，到市區參加路跑的志工，返途時疑疲勞駕駛往生。3年多來，劉家為劉志軒的保險問題，奔走不熟悉的法院，展開長達3年的訟戰，但到了2審遭駁回敗訴收場。

劉志軒死後，劉母不敢待家裡，因為看到任何東西，都會想起劉志軒，而劉志詰去年8月偶然聽到歌手盧欣民的新歌《我愛我不愛》，其中一句歌詞「離開為了愛 我愛我不愛 相聚為了愛」，讓他立刻有了胞弟擁抱他又離開的畫面，並告訴他「在天上過的很好」，所以決定無論如何，即使散盡家財也要替盧新民拍MV。

劉志詰與胞弟劉志軒相差12歲，劉志詰還記得，胞弟國小的時候，他已到台北念大學，母親只要放長假就會帶胞弟到台北來找他，有一次帶胞弟搭摩天輪時，胞弟跟他玩遊戲，小時候的劉志軒把手指遮起來，比出無名指，讓他猜是不是在比中指，讓他始終感覺，與胞弟的感情更像父子。

劉志詰說，他小時候希望有個弟弟，但在國中的時候胞弟才剛出世，不久他就上台北讀書，弟弟成長過程其實也很孤單，就像另一個小時候的他，好不容易在兄弟倆的價值觀更近的時候，胞弟卻走了。在胞弟18歲剛買機車那年，他送了一個機車鑰匙圈給胞弟當生日禮物，沒想到卻成為他收到的遺物。

劉志詰說，在聽到《我愛我不愛》後，他向音樂公司接洽，從去年9月開始拍，他沒有拿酬勞，甚至音樂公司還幫他出資協助拍攝，他不求法律會有公道，他只希望能將胞弟的生命幻化成影像，讓大家能記得胞弟，也讓父母能放下悲傷，讓胞弟好好離開。

（音樂公司授權附上MV）

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