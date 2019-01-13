「消失的紋面」 金岳國小舞蹈隊編新舞演泰雅文化

2019-01-13 23:50

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉金岳國小泰雅舞蹈隊成軍20年，在全台各項舞蹈比賽屢獲佳績，最近校方以泰雅族紋面傳統，編織新舞「消失的紋面」，寄望讓全校學生透過舞蹈，認識、重現漸漸式微的泰雅文化。

金岳國小位處偏鄉，校內50名學生均是泰雅族人，隨部落文化式微，校方成立泰雅舞蹈隊，舞碼多以泰雅族神話、族人口述歷史為主，讓國小中、高年級學生擔起文化傳承重任。

泰雅舞蹈隊由導師莊志強領軍，校方最近新編舞碼「消失的紋面」，訴說日本統治時期，泰雅族人如何被迫放下紋面傳統。

莊志強解釋，紋面在泰雅族是勇敢榮耀的象徵，但受到日本及國民政府影響，紋面傳統漸漸式微，他希望透過這支舞蹈，讓學生了解是什麼樣的時空背景，讓泰雅族人最珍貴的傳統「紋面」，消失在現代。

金岳國小泰雅舞蹈隊成軍多年來，在全國各項舞蹈比賽屢獲佳績，去年6月，還以

「怎麼了？我的家」舞碼，訴說原鄉環境遭受礦場破壞，獲得全國原住民舞蹈賽亞軍，引起地方關注。

宜蘭扶輪社近日捐贈20萬元，推動泰雅學童文化傳承扶植圓夢計畫；校方表示，希望在民間經費支持下，能繼續用舞蹈、歌謠，傳唱部落原鄉文化。

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