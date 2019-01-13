妙禪冬季穿搭有幾分「賭神」樣 鄉民這樣看...

2019-01-13 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕「佛教如來宗」創始人妙禪自從被踢爆接受信徒供養2輛、價值各2000多萬元的勞斯萊斯轎車以後，其一舉一動都備受討論。日前有網友將妙禪在冬天的穿搭造型分享到PTT上，照片乍看還有幾分「賭神」風範，讓一些網友不禁稱讚「其實有帥到」。

網友分享一組照片到PTT上，照片上可見妙禪身穿黑色西裝，戴著一副墨鏡，雙手合十走過大批紫衣信徒的膜拜，妙禪後面跟著一名幫忙拿著風衣的女信徒，當妙禪穿上卡其色的長版風衣時，一舉手一投足都頗有架式，乍看竟與港星周潤發所飾演的電影《賭神》造型有幾分相似，讓鄉民驚呼：「Seafood潮到爆表！」

原來這組相片是佛教如來宗在本月6日辦法會的花絮照片，11日PO在臉書粉專《妙禪師父 佛教如來宗》，之後被網友分享到PTT上引起熱議，有人還認出照片上妙禪所穿的帥氣風衣有好幾萬！還有網友虧說：「天母的最美的風景，莫過於妙禪師父的降臨人世間了」

其他則有留言表示：「我相信業力引爆了，看來引爆在師父身上」、「seafood穿的好潮啊…要變潮神了嗎」、「當佛吃好穿好、開名車，還有人服侍穿衣穿鞋，難怪一堆傻子想成佛」、「seafood就是seafood，一舉手一投足…」

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