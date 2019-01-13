政府防空污 柴油噴射系統業者批自排氣、引擎到檢測缺完整配套

2019-01-13 22:57

〔記者王善嬿／嘉市報導〕第二屆台灣柴油引擎噴射系統工業發展協會會員大會，今於嘉義市樂億皇家渡假酒店舉行，邀集產界、學界討論防制空污政策，協會理事長呂永寬等人認為，政府防制空污補助汰換舊車、加裝濾煙器，但一來換新車成本高、加裝濾煙器治標不治本，導致效果不彰，又影響業者生計，建議政府加強輔導車主從排氣到引擎、噴射系統的保養整修，而非視老車為撲殺對象，將補助花在刀口上。

南開科技大學機械工程系主任賴柔雨、省油墊片業者賴志明跟遊覽車業者林榮財等表示，如果有錢誰願意開老車？有的老車經過保養並不會造成嚴重空污，且政府雖嚴防排放黑煙的烏賊車，但已有研究指出，引擎中有看不到的廢氣成分，才是會致癌的劇毒，所以不應該只罰舊車來便宜行事，而要從排氣、引擎中廢氣檢測、引擎整修跟依新舊車有不同的檢測方式，制定相關配套措施。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/