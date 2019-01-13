政府防空污 柴油噴射系統業者批自排氣、引擎到檢測缺完整配套

〔記者王善嬿／嘉市報導〕第二屆台灣柴油引擎噴射系統工業發展協會會員大會，今於嘉義市樂億皇家渡假酒店舉行，邀集產界、學界討論防制空污政策，協會理事長呂永寬等人認為，政府防制空污補助汰換舊車、加裝濾煙器，但一來換新車成本高、加裝濾煙器治標不治本，導致效果不彰，又影響業者生計，建議政府加強輔導車主從排氣到引擎、噴射系統的保養整修，而非視老車為撲殺對象，將補助花在刀口上。
南開科技大學機械工程系主任賴柔雨、省油墊片業者賴志明跟遊覽車業者林榮財等表示，如果有錢誰願意開老車？有的老車經過保養並不會造成嚴重空污，且政府雖嚴防排放黑煙的烏賊車，但已有研究指出，引擎中有看不到的廢氣成分，才是會致癌的劇毒，所以不應該只罰舊車來便宜行事，而要從排氣、引擎中廢氣檢測、引擎整修跟依新舊車有不同的檢測方式，制定相關配套措施。
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台灣柴油引擎噴射系統工業發展協會今舉辦會員大會，邀集產學界提出意見，希望政府聽到基層心聲。（記者王善嬿攝）
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台灣柴油引擎噴射系統工業發展協會理事長呂永寬希望政府制定更完善配套，給民眾清新空氣又能解決業者生計問題。（記者王善嬿攝）
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