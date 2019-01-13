竹市關埔國小新書發表 用跳脫框架的校園打造教育典範

2019-01-13 20:31

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府將推出一系列介紹公共工程的專書，今天第一冊《跳脫框架的學校、關埔國小建校紀實》於關埔國小進行新書發表，市長林智堅到場分享新校園運動的核心，就是融入美學、師生參與以及以孩子為主體，並邀來曾獲總統文化獎，負責設計關埔國小設計的田中央設計團隊黃聲遠建築師、陳哲生建築師及鴻梅文創陳添順董事長進行對談，分享催生這所學校的甘苦談，希望關埔國小成為新校園運動的最佳實踐典範。

《跳脫框架的學校、關埔國小建校紀實》一書介紹新竹市新校園運動、關埔國小的空間創生、環境學習與社區共處、國外知名小學案例，講述台灣校園建築如何開啟新思維，引入新工法及創造校園文化，融入在地生活紋理，本書翔實紀載關埔國小如何讓建築創再另一種生活的可能性，以「不留死角」概念規劃校園，建築融合自然環境，從校方角度闡述，學校不只是硬體的建設，更是讓教學課程與建築空間共鳴共好，一座為兒童而創、為在地社區而生的代表性校園成功誕生，書中還介紹日本兩所以「學童為本位」融入設計美學與創新的小學，希望透過本書的記錄，可以讓關埔小學成為台灣校園建築的重要參考。

「感謝田中央建築團隊對台灣建築的付出與熱情！」林智堅指出，透過市府、設計與營造團隊三方共同激盪，成功將校園建築融入設計與美學，打造出一所知識的遊樂地，校園每個角落都會感受到建築師的用心、營造團隊的努力與老師投入；關埔國小只是一個起點，未來新竹市會有越來越多這樣的空間，他提到，他是一個愛作夢的人，會與大家與團隊一起為這座城市築夢、圓夢。

林智堅強調，公共建設以及公共建築，是治理城市很重要的關鍵成功之一。市政規劃絕對不能單看眼前，一定要做長久思考，將公共工程融入美學，像田中央設計的隆恩圳、關埔小學，就深受市民肯定；新竹市投入超過30億元，持續推動新校園運動，改建老舊校舍，給孩子最完善安全的學習環境，是他責無旁貸的責任。

發表會今天下午在關埔國小舉行，發表會中邀來多名建築愛好者及親子社群部落客一起「走入關埔學建築」，在關埔國小師生的帶領下，透過建築材質及模型等課程進行校園探索，參與的曾美珍小姐說，這裡的孩子不害羞樂於大方分享自己的想法，讓她驚艷，學校的教育讓關埔孩子有機會「德智體群美」兼具，從小就培養美感教育讓她印象深刻。另為學員李盈瑩也說，新書發表透過孩子的視角導覽介紹書中內容，跳脫大人觀點是很難得的體驗。大家透過不同視角與建築物的互動，創造各種學習的可能性，過程趣味，驚嘆聲不斷！

教育處指出，關埔國小由國際知名且曾獲總統文化獎的「田中央」建築團隊，負責規劃設計校園建築，團隊以「不留死角」概念規劃校園，建築融合自然環境，通風塔與傾斜屋頂設計切合風城意象。此外，「學群聚落」結合綠空間，不囿於傳統設計，讓孩子能更親近自然、熱愛土地，打造城市中的森林校園，這樣的概念也獲得「2018年國家卓越建設獎」最佳規劃設計類的金質獎肯定，這不僅是硬體空間的興建，更是教育觀念的翻轉。

市府期盼透過公共工程一系列專書，讓市民更能了解推動公共工程所必要的堅持，市政建設不論軟硬體，都需要縝密的規劃與專業的設計，也有許多困難要克服，此外，更需要市民朋友的支持與耐心等待，共同參與這座城市的改變。

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