高雄拚觀光力邀情侶跳愛河 精神科醫師怒批別再耍白癡！

2019-01-13 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕為了推廣愛情產業鏈，高雄市觀光局長潘恆旭日前又出奇招，表示之後將會規劃每個月13、14號為愛情日，力邀25對情侶參加，由男伴跳愛河的噱頭，希望能夠刺激觀光。高雄市長韓國瑜今天也給出承諾，揚言如果真的刺激觀光有感，自己說不定會帶頭跳愛河！對此，一名居住在高雄的精神科醫師怒批：「高市府不要再耍白癡！」

綜合媒體報導，潘恆旭昨天表示為配合2月將迎來的西洋情人節，計畫在2月13、14號主辦「墜入愛河」活動，在愛河Love地標前，設置「示愛的打卡點」，並號召25對情侶參加活動，由男方跳愛河向岸上的女友大聲告白。想法一拋出不久，國民黨籍高市女性議員邱于軒馬上表示響應，聲稱已和老公報名14日的活動，還說為力挺韓國瑜市長的愛情產業鏈計畫，已經有3個孩子的她，還說要力拚第4胎！而下午韓國瑜出席活動時被問及會不會跟著跳愛河，他本人笑回：「如果跳愛河對高雄的觀光有幫助的話，說不定我真的會跳！」

對此，高雄耕心療癒診所院長林耕新醫師看了相關報導以後直搖頭，昨晚就在臉書上批：「對於長期致力於自殺防治的我來說，『跳愛河』一點都不浪漫，反而是我們內心無限的擔憂，甚至是心中的痛！」他還不滿的呼籲高雄市府「不要再白癡下去」、「市民的耐心是有限度的！」

有網友認為林耕新太小題大作，認為「這只是一種行銷手法」林耕新還指出發文以後，疑似有韓粉到診所臉書按負評、留言。但也有不少人認同，紛紛表示「就是白癡。出人命就知道了」、「市府官員應強制施行心理諮商」、「看他們還能撐多久…」還有人酸：「建議去跳85樓更能行銷高雄、震驚全世界效果更好的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/