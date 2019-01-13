全校協籲恢復校長遴選公告 彰縣府態度很硬…

2019-01-13 20:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕引發全國關注的彰化縣國中小學校長遴選已公告卻又要重新遴選的事件，風波未歇，全國中小學校長協會（全校協）今發表聲明，要求彰化縣政府尊重國中小學校長遴選的教育體制，呼籲縣府立即恢復原已公告的遴選名單，並讓獲遴選校長2月1日如期上任，對此，縣府以重新遴選的結果是由委員會決議，表明縣府尊重遴選委員會，言下之意，重新遴選幾乎成定局。

彰化縣政府教育處長陳逸玲受訪表示，決議改到今年暑假7月底重新辦理遴選，是彰化縣國中小校長遴選委員會合議做出決議，不是教育處說了算，或是教育處長一個人說了就行，校長們最關心權益問題，縣府最快明（14日）天或後天就會召集縣府人事、法制、財政等相關局處室開會討論，共同研商，會保障校長權益不受損。

陳逸玲指出，委員會做出7月底重新遴選是基於遴選時間點有瑕疵和教育部沒有回應縣府教育處請示相關人事凍結疑慮，等不到回應才做出先全部留任、7月底再重新辦理遴選，校長最重視也最在意的權益問題，縣府會儘快開會討論，校長退休年資不會改變也不會受影響，校長最在意校長任期服務中斷問題，教育處已經有想到了，會儘快研商解決之道。

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