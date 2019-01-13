波斯菊花海爆炸盛開 后里被繽紛花毯攻佔

2019-01-13 21:46

〔記者張軒哲、黃鐘山／台中報導〕后里是台中花卉故鄉，腹地寬廣的后里環保公園年前規劃波斯菊花海，面積超過1.2公頃的大波斯菊目前已盛開綻放，繽紛花色有如大地畫布，加上常年性的棒棒糖花海，已是台中賞花的新景點。賞花民眾可在花海旁的小山丘，以俯瞰方式欣賞花海美景，也可於公園環狀步道漫步，成為花博民眾順路遊景點。

后里環保公園經過市府多年改造，各項硬體設施如步道與停車空間等更加友善，也設置常年性的棒棒糖花海，加上每年年前都有的小花海，成為遊客拍照打卡的好去處。

位於大甲溪畔，面積廣達20餘公頃的后里環保公園原本是垃圾場於20年前封場後，市府在原址進行植栽，其中5公頃規劃為后里環保苗圃，經過多年填土、改善土質，荒地變身公園，是台中花毯節舉辦地點。

市府建設局長陳大田表示，后里環保公園除有季節性景觀花海外，公園內的棒棒糖花海也很特別，是一座幾何圖形花、也是第一座常年性花園，透過幾何圖形結合植栽，以馬櫻丹搭配白色、粉紅色、紫紅色等花色展現漸層效果，色彩繽紛。

后里環保公園是台中市山線賞花新亮點，由於免門票，吸引遊客賞花拍照打卡，徜徉花海。后里區陳小姐說，后里環保公園緊鄰后里游泳池，是后里休閒區，多年來常帶狗到此散步，也會跟家人來賞花，環保公園後方的舊社彩繪村，也適合拍照打卡，適合規劃半日遊。

立法委員洪慈庸表示，后里環保公園經市府多年改造，環境及周邊空間變得更加友善，大波斯菊盛開現在正逢時，景色美不勝收，也成為熱門打卡景點，各地旅客來到台中后里玩花博，千萬別錯過遊訪后里環保公園，欣賞花海美景。

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