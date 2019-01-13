暖食贈寒士 埔里善心銀樓業者連4年寒冬送暖

2019-01-13 19:24

〔記者佟振國／南投報導〕大家儘量吃，一定要吃飽！南投縣埔里鎮銀樓業者陳明欽，連續4年自掏腰包發起寒冬送暖，邀請鎮內弱勢民眾提前圍爐，感受社會溫暖，經營銀樓30年的陳明欽則是認為取之社會用之社會，只要能力所及，一定用心回饋。

年關將近，埔里鎮富山銀樓今結合善心民眾及台灣省甘霖功德會等團體，於恆吉宮媽祖廟旁停車場舉辦寒冬送暖活動，席開102桌，邀請鎮內弱勢民眾「呷厚料」。

「大家儘量吃，一定要呷厚霸！」金富山銀樓業者陳明欽拉開嗓門宣布上菜，眾人大快朵頤，餐後甘霖功德會也發送多樣民生物資，讓弱勢民眾好過年。

這項寒冬送暖服務已邁入第4年，陳明欽是重要幕後推手，他與妻子發心自掏腰包行善，也獲得親朋好友及鎮內業者支持，認購桌數，從4年前初辦席開60桌，今年已經破百桌，規模愈來愈大，陳明欽也利用公休日，帶領員工、家人一起在餐會會場擔任志工，要讓所有弱勢民眾賓至如歸。

經營銀樓近30年的陳明欽表示，年幼時家境也不好，出社會開業獲得顧客支持才有今天，因此決定回饋社會，只要有能力，會一直做下去。

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