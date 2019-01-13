「頌」圍棋到山區 提升偏鄉學童學習力

2019-01-13 19:41

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市圍棋協會舉辦「『頌』圍棋到山區」活動，每年選擇中部1所偏鄉國小，免費教導學生圍棋。彰化縣芳苑鄉漢寶國小學生經過1年的學習，今日進行結業典禮，台中市圍棋協會理事長、市議員張耀中表示，今年將在東勢區新盛國小繼續推動，並希望擴大辦理，有意願的學校都可與協會聯絡。

張耀中表示，他國小、國中都在台東縣，親身體驗偏鄉學童想接觸新事物的心情，由於偏鄉學童較無機會學習圍棋，因此，台中市圍棋協會舉辦「『頌』圍棋到山區」活動，每年選擇1所偏鄉國小，免費提供師資、圍棋，鼓勵小朋友學圍棋。

張耀中說，活動名稱使用「頌」圍棋，因為「頌」發音與「送」一樣，但後者流於物質，「頌」有歌頌、傳揚好的事物之意。

「『頌』圍棋到山區」活動去年起在彰化縣芳苑鄉漢寶國小舉行，共有30多位學生參與，今日舉行結業典禮，校長黃素珍表示，圍棋能提升學生的專注力，學校也鼓勵學生在課餘對弈，展開腦力激盪，如此對課業上的學習也有幫助。

張耀中表示，協會透過台中市教育局的聯繫，今年將在東勢區新盛國小舉辦活動，由於這項活動引起很大迴響，今年也希望擴大辦理，其他有意願的學校都可與協會聯絡，讓圍棋向下札根。

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