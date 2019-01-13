大放送！彰化市2萬多長者笑領1.33億大紅包

2019-01-13 18:33

〔記者湯世名／彰化報導〕太幸福！邁入第22年的彰化市農曆春節敬老禮金，即將於1月23日發放給全市2萬2257名逾70歲長者，每人6000元，合計將發放1億3300多萬元，發放人數較去年整整多出上千人。首度參與發放的市長林世賢說，發放敬老禮金的目的，除了做好老人福利，還有弘揚孝道及倫理道德的意義，更重要的是，展現對長者的關懷與照顧之意。

市公所將於15日在介壽生活藝文館舉行春節敬老禮金記者會，將邀請蔡金水先生與薛黃賀、楊招枝、吳統妹、林秀琴、黃吳偷女士等6人，代表長者出席，由新任市長林世賢提前發放每人6000元禮金以及長壽麵線一份，並祝福長輩健康、長壽，現場還將有幼兒園小朋友精彩的舞蹈表演，充滿濃濃年節氣息。

市公所統計，去年敬老禮金共發放給全市2萬1208名逾70歲長者，合計發放1億2700多萬元，今年共發放2萬2257名，金額高達1億3300多萬元，人數整整多出1049人，金額也多出600多萬元，年年創新高。

林世賢表示，市公所的敬老禮金不僅是「活得愈久、領得愈多」，發放春節敬老禮金，更是彰化市推展的社會福利項目之一，市公所財政雖非充裕，但仍節省其他開支，只為做好社會福利，讓彰化市成為充滿溫暖的新城市。

彰化市公所將於1月23日在各里辦公處或另指定地點，發放春節敬老禮金，凡年滿70歲、在彰化市設籍6年以上的長者，且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老禮金6000元及長壽麵線一份，彰化警方也派出警力嚴加戒備，全程護鈔到各里辦公室。

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