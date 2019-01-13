悠揚樂聲迎春節 佛光山發放福田金助弱勢

2019-01-13 19:13

〔記者邱書昱／新北報導〕農曆春節將至，新北市區三峽區佛光山金光明寺今天舉辦寒冬送暖音樂活動，現場邀集將近1000戶弱勢長輩及家庭，發放每戶福田金2000元及物資福袋，恰巧適逢農曆12月初8，安排獻燈祈福的儀式外準備臘八粥一起分享。

寒冬送暖音樂饗宴邀請板橋、土城、三峽、樹林及鶯歌等地區弱勢民眾。金光明寺住持覺培法師表示，今年是第五年提供弱勢家戶餐與活動，讓民眾聆聽音樂家張正傑的悠揚樂聲，也有獻燈祈福的儀式，共同祈求來年身體健康，平安喜樂。

新北市副市長謝政達到場參與，他表示，金光明寺以以文化弘揚佛法，以教育培養人才，成為三峽地區在地重要的信仰中心，寺方每年用心投入的安排，就是把佛法走入社會、走入大眾的價值，這次的活動除了暖胃、暖心。

新北市社會局表示，新北市實物銀行自2011年開辦至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，截至去年12月底止，共媒合超過15億元市值物資，逾250萬人次受益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/