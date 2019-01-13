大里福興宮冬令救濟 關懷300多弱勢戶

2019-01-13 19:15

〔記者陳建志／台中報導〕大里福興宮為了讓中低收入民眾能在過年前感受社會的溫暖，今天舉辦冬令救濟活動，發給附近7里3百多戶中低收入戶，每戶1600元紅包，以及價值1000多元的油、米、麵條等物資，市長盧秀燕也到場肯定福興宮拋磚引玉做愛心，強調市府會持續關心弱勢戶，讓民眾過好年。

大里福興宮媽祖廟興建於清朝嘉慶年間（1811年），至今有200多年歷史，是附近民眾的信仰中心，福興宮媽祖廟董事長張滄沂表示，為了發揚天上聖母庇佑眾生的精神，平時對於困苦民眾給予急難救助，並已經連續多年在農曆春節前舉行冬令救濟關懷活動。

張滄沂表示，今天的冬令救濟對象，包括附近大里、新里、國光、永隆、樹王、大元、夏田等七里，由公所造冊的中低收入戶300多戶，除發放1600元的紅包，還有價值1000多元的白米、麵條、香菇、油等物資。

一位住在新里里的李小姐說，已經第3年領到民生物資還有紅包，都是很實用的東西，很感謝福興宮媽祖廟在過年前的及時雨，真的很感謝。

市長盧秀燕今天也在民政局長吳世瑋、新聞局長吳皇昇、大里區長周崇琦等人陪同下到場，盧秀燕提早向大家拜年，肯定福興宮投入關懷弱勢族群的善舉，強調針對中低收入市民，市府民政局、社會局和各區公所都會全力協助，市民若遇到困難，也要尋求市府的協助。

今天現場大里仁愛醫院的醫師也到場幫民眾進行健康醫療諮詢，並提醒民眾過年前打掃時，如有氣喘或呼吸道疾病，應帶上口罩避免病情加重或誘發氣喘；霧峰分局偵查隊則是到場進行反詐騙宣導，提醒民眾接獲自稱檢警要求轉帳、交付現金的電話，都是詐騙伎倆，千萬要冷靜尋求協助，不要輕易受騙失金。

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