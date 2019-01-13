彰化台鐵舊宿舍群活化停滯？縣府駁斥正做…

2019-01-13 22:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府文化局擬把列入古蹟保存的彰化市南郭宿舍群，朝青年創業基地活化再利用，而登錄為文化景觀的彰化台鐵舊宿舍群，卻遭文化團體質疑，活化腳步停滯不前，要求縣府加快腳步，並且讓活化內容回歸鐵路村為市民生活聚會的空間，不是創造另一個新產物。

位於彰化扇形車庫對面的彰化台鐵舊宿舍群，全區共63棟老建築，當中1棟段長宿舍和1處防空洞列入歷史建築，全區經文化團體、文史工作者和志工搶救，最後得以列為文化景觀保存。

為了持續維持活化能量和熱度，彰化縣鐵路村文化再生協會去年在台鐵舊宿舍群規劃長達1年的「講講八巷」系列活動，陸續透過主題市集、鐵道模型運轉會與文物展、畫作義賣、文化導覽、電影播放等內容，為宿舍群活化找出路。

活動去年底落幕，地方擔心活化腳步就此停歇，呼籲縣府重視活化進度，儘快把鐵路村打造成一個生活化的場域而非觀光或文創。

彰化縣鐵路村文化再生協會指出，鐵路村本來就是一個市民生活的天地，活化後應該成為可以讓市民一起參與、可以融入當地居民生活的場域，讓大家天天來這裡散步、找朋友一起聊天，回到人最根本、最日常的生活習慣。

也有志工盼活化要融入彰化鐵道文化發展，讓彰化火車站、扇形車庫、台鐵舊宿舍群到鐵路醫院，連結成一體，打造出有在地味的彰化鐵道文化的地景。

對此，文化局長張雀芬表示，早在去年文化局主動積極處理台鐵舊宿舍群活化計畫，為了加快速度還用縣府預算協助台鐵擬定保存原則，文資委員對擬定原則有意見，請台鐵修改，目前台鐵正修改當中，也因經費部分向中央爭取，須向中央報備修改內容，文化局會再協助台鐵處理。

張雀芬指出，台鐵舊宿舍群所有權人是台鐵，活化再利用可以廣納各方意見，當地里長、文化工作者、社團志工各有各想法，都很關心，列入文化景觀的區域很大，63棟老建築其實可朝多功能多元使用的方式，讓空間發揮最大效果。

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