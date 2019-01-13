阿里山豐山國中小學生 與視訊外籍生相見歡

2019-01-13 18:50

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣阿里山鄉豐山實驗教育學校學生透過電腦視訊，這四個多月來與國際學伴的台灣科技大學外籍生英語對談；這群外籍生到豐山與學生相見歡，彼此交換禮物，學生安排平常只在電腦上見面的外籍生體驗洗愛玉及蔗糖製作活動，熱情迎賓。

豐山實驗教育學校校長陳玥臻說，學童少有機會和外國人接觸，家長也無從指導孩子們說英語，透過國際數位學伴1對1的網路遠距指導，克服地區限制，並增加學生學習英語的動力及應用。

外籍大學生昨、今天實地走訪阿里山鄉豐山村，豐山的學生迫不及待地牽著這些大哥哥、大姊姊參觀上課的教室，豐山實驗教育學校學生李郁晴熱情帶領他們到社區土石流紀念公園踏查、觀看社區居民做蔗糖及洗愛玉體驗活動。

豐山實驗教育學校7年級學生白汶龍說，他和來自越南的學伴聊天，認識當地的文化、飲食等，一學期下來，英語聽力大有進步；該校學生劉豈瑋說，可以跟辛苦的大學伴見面，把課堂中無法說出口的感謝說出口，也對國際人士有更深入的了解。

台科大數位學習與教育研究所副教授翁楊絲茜說，所組織的國際數位學伴「大學社會實踐－iVillages城鄉牽手計畫」由赴我國攻讀研究所的越南、印尼、菲律賓、肯亞等國外籍生組成，利用每週三晚上6點半到7點半，與豐山的國中部學生英語對話、文化交流。

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