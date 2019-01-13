和老匠師一起蓋竹籠茨 美籍女子也來幫忙

2019-01-13 19:12

［記者劉婉君／台南報導］台南市安南區竹籠茨傳統匠師李養，正以古法搭建竹籠茨，希望讓年輕一代知道台江地區傳統民居的樣貌，國立台灣歷史博物館與透南風工作室26及27日兩天號召民眾一起協力造屋，迅速額滿，今天還有美籍女子也來幫忙備料。

李養搭建竹籠茨不用釘子及鐵絲，以竹柱鑿孔互穿，組裝而成，前年11月開始在自宅前空地建造一棟26坪的竹籠茨，去年6月，台史博曾號百人一起體驗90年前，曾文溪畔居民遇溪流泛濫時「扛茨走溪流」的歷史，這個月再召集民眾一起來幫李養蓋竹籠茨。

為了讓活動順利進行，李養及擔任種子老師的志工們今天先剖竹篾備料，當天再由參與的民眾幫忙取草、編牆、塗牆，志工們在聽完李養的解說後，開始動手剖竹，其中還有一位金髮的美國籍年輕女子桃子Grace，因為對台灣的歷史文化有興趣，也一起動手作。

曾學過3個月中文的桃子，和李養以簡單的中文加上比手畫腳溝通，桃子說，在旁邊看時以為剖竹篾很簡單，沒想到實際動手很難，要能順利把竹子由上往下剖，還要保持筆直，真的很困難。

而竹籠茨上也有多名日人的簽名，是一群日籍學者參與扛厝及編竹牆後留下來的。

來不及報名協力造屋的民眾，26及27日兩天也可以到場參觀，希望讓幾近沒落的傳統工藝傳承下去。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/