活蛆成堆蠕動竄上桌 韓式料理業者道歉：僅為個案

2019-01-13 16:51

〔記者周彥妤／台北報導〕有民眾於網路發文稱，昨晚在「韓虎嘯」統一時代門市快用完餐時，竟發現桌上盡是活蛆蠕動，一陣噁心湧上心頭。業者今致歉表示，一切均按照標準作業程序，強調開業至今不曾發生，該事件僅為個案，將全面汰換目前外界有疑慮的木頭餐盤。台北市衛生局說，3日內派員至店家稽查衛生環境，屆時公布結果。

網友於臉書社團「爆料公社」發文指稱，昨晚至「韓虎嘯」統一時代門市用餐，正當快吃完之際，餐桌上靠近電磁爐之處，竟出現一堆活蛆蠕動，似乎是從盤子底下湧出，隨後向店家反映，不滿對方處理態度，認為沒誠意道歉，最後才說不會算錢。

韓虎嘯今天在官方臉書粉絲團發聲明表示，造成顧客疑慮及廠商困擾，致上十二萬分歉意，並表示對該顧客不滿服務生處理態度，已由高層經理及集團執行長致電致歉，後續會強化服務教育訓練。

韓虎嘯也提到，內場一切作業都按照標準流程，廚房碗盤都有專人手刷，並再進洗碗機洗一次，也有嚴格食品衛生檢測措施，並強調「事件僅此個案，開業4年從未發生過」，表示會全面汰換外界有疑慮的木頭餐盤。

台北市政府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理說，3日內派員至店家稽查衛生環境，先釐清是否有食材污染情形，稽查結果也將公布在台北市食藥粧網路地圖，如有違規會要求改善，限期未改將依法開罰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/