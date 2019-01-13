獨家》教部2政次同時求去 教團憂12年國教課綱受衝擊

2019-01-13 16:31

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長原本將由科技部長、前教育部政次陳良基「回鍋」轉任，預計明天上任，卻突然不來了，因此教育部長目前未定；但教育部2位政次姚立德和范巽綠搶先同時求去，教育部明天將舉辦2位政次的歡送會。教育團體憂，不管是誰當教育部長，今年8月新學年，12年國教新課綱即將上路，國教恐將成為新部長的最大挑戰。

政次姚立德預計將回到台北科技大學任教，在前教長潘文忠、吳茂昆及葉俊榮請辭之後，姚立德在9個月內3度代理教育部長，創教育史上新紀錄；政次范巽綠去年9月才回任教育部政次，迄今僅3個多月，這次也和姚次一同請辭離開教育部。

新舊閣揆及閣員將於明天上午9點在總統府宣誓，行政院於明天上午10點舉行「聯合交接典禮」，據悉，教育部預定明天下午為2位政次辦感恩茶會。

教育部政次姚立德主管高教和技職，政次范巽綠主管國教，2位政次請辭之後，文官部分僅有常務次長林騰蛟曾任北市和新北市教育局副正局長、教育部技職司長，督導過國教業務；國教署長彭富源雖有台中市教育局長資歷，但去年12月24日才上任，對國教署業務正在加緊了解之中；主管課綱業務之國教院長一職懸缺很久，僅由副院長郭工賓代理院長。

全國家長教育志工聯盟理事長吳褔濱表示，與其他部會相比，教育部是最不穩定的部會，1年換了3個教育部長，12年國教新課綱攸關我國的教育創新翻轉，非常的重要，主管和嫻熟國教的政次范巽綠卻離去，教育部沒有真正了解課綱的主管能輔助新部長，令人非常憂心，他呼籲勿再循過往派系小圈圈尋人的陋習，盼新教長能覓得真正的專家為助手，幫助新課綱穩健上路，才是師生及家長之福。

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