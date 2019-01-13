扯！大西洋禁捕雙髻鯊 在台中僅80元就可買到

2019-01-13 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕在大西洋地區被禁捕的保育類海洋動物「雙髻鯊」，竟然在台中梧棲漁港每尾只要80元！有民眾在臉書上投訴並貼出照片，引發廣大網友公憤，直呼「超夭壽」。

民眾將照片貼上臉書社團「爆料公社」，當中能見到至少7尾幼鯊躺在漁港販售台，當中2尾竟是珍稀海洋生物「雙髻鯊」，且不論品種每尾只需80元就可買回家，PO文網友對此痛心指出，「台灣破壞海洋生態真相」，該品種鯊魚在大西洋地區被明令禁捕。

根據漁業署公開資訊顯示，我國自發性禁捕的鯊魚僅有在三大洋都被禁止捕獵的鯨鯊

（Rhincodon typus），其他在《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》中的18種鯊魚，台灣均沒有明令禁捕，因此漁民獵捕「雙髻鯊」屬於合法行為。

網友們得知此事後均義憤填膺的留言指出「是誰我給他500零錢塞屁股」、「公民道德要提升」、「可悲的漁民」、「在高雄，海洋局長都可以請賣海鮮的來當了」、「魚港一堆都有在賣啊」、「入網的不分大小都賣了」、「台灣漁民早晚自食惡果，等著看」。

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