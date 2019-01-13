北極殿踏火儀式24人燒燙傷 廟方：負全責善後

2019-01-13 16:40

〔記者王俊忠／台南報導〕正舉行建醮大典的台南市南區鹽埕北極殿12日晚間舉行神明過火安座儀式，率先踏火的會首個人、第1頂神轎轎班人員在炭火堆上跌倒，使得第2頂進場神轎像骨牌效應般在火堆跌倒，包括主委在內的24人燒燙傷送醫及治療，幸傷勢都不嚴重。廟方副主委吳永清坦言這場踏火意外是人為疏失，會對所有傷者負起全責善後，同時檢討改進儀式內容。

吳永清表示，踏火儀式在12日晚間9點15分開始，活動一開始就出狀況了，拿法器、劍等的會首個人先衝踏炭火堆時，有人就摔倒，第1頂衝進場的王爺轎，扛轎人員在炭堆末段相繼摔倒，第1頂轎還沒來得及離場，第2頂媽祖轎接著衝場，被第1頂轎卡在炭堆後段，扛轎員有人跌倒、有人急忙衝出炭火堆，最後方的扛轎員腳底被燙得直接跳上轎桿，其他工作人員見狀連忙把摔倒的扛轎員與神轎拖出炭火堆。

包括持神像踏火的北極殿主委林國義、會首及轎班人員共有約24人腳部、部分軀體遭到燒燙傷，消防局派出多輛救護車先後送16名傷者就醫；其他傷勢較輕者自行包紮後離去。吳永清說，到13日下午還有2名傷者住院，其他均已出院，廟方先送慰問金與水果給每位傷者表達關懷，所有傷者的醫藥費、後續賠償問題，廟方會負起全責。

吳永清說，意外發生後，廟方再請示上帝公是否更改踏火儀式？因上帝公旨意堅持神轎與人都須過火，廟方就把炭火堆改鋪薄些、加上灑鹽降溫，後續踏火通過的人未再受傷，順利完成過火安座大典。

吳永清直言分析，這場過去北極殿歷年建醮不曾發生的踏火燙傷意外，主要是人為疏失因素，一是炭火從晚上8點多燒到9點許，火勢正旺、溫度又高，踏火時間應再延後半小時讓溫度降低些，應不致出現燙傷意外。

除了時間過早進行，吳永清指出，二是炭火堆的面積過大些，約要踩7步伐才能離開，一般衝踏3、4步即可離場；三為炭火堆的太厚（約有15公分）；四是衝場人員、神轎未適度做出前後進場的間隔距離，導致骨牌效應般相繼倒下。

廟方強調，會針對此意外進行檢討改進，設法降低活動的危險性，這回廟方、信眾仍相信上帝公等眾神有庇佑，才能把可能發生的大狀況化小。今年農曆除夕晚上11點15分開廟門時，林主委計劃自掏腰包3千包發財金紅包（每包1百元），發放給前往排隊等候的信眾。

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