菜市場攤商集資做公益 助百餘弱勢戶

2019-01-13 16:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕年關將近，正是市場攤商最忙碌之際，台中市西區向上市場攤商超有愛，忙於生計之餘，眾人今日下午收攤後集結做愛心，攤商組成的向上愛心會選在農曆過年前，發放年節紅包2000元及白米、乾糧等物資致贈150戶弱勢民眾，盼助弱勢者過個溫暖的年。

向上愛心會理事長詹金池指出，愛心會已連續11年在歲末時節舉辦寒冬送暖活動，一開始是由市場攤商集合愛心協助弱勢，之後漸受肯定，也有不少熱心民眾加入希望一起做愛心，目前會員約有700人。

今天攤商忙早上的市場工作後，與市議員江肇國辦公室及公益里里長劉興峰合辦歲末寒冬送暖活動，邀中、西區共33里弱勢者參與。

詹金池說，向上愛心會會員不少人是向上市場內的攤商，眾人熱心公益有志一同，常是上午市場忙完後，眾人揪團下午空暇時到處訪視有需要的人家，扮及時雨給予協助。

詹金池說，多年來漸做出口碑，有不少弱勢者會寫件求助，或是一般民眾表示也想一起做公益，因求助者來源不同地區，今年特地增加邀請中區弱勢者參與，盼能幫助更多弱勢者。

劉興峰指出，近來就有訪視到一名獨力扶養兩老的55歲男子，日前腦中風後臥床，僅靠甫成年的兒子打工撐家計，需要社會關懷。

今年靠眾人集資近40萬元，除致贈白米、米粉、麵條外，每戶也致贈2000元竹紅包，讓弱勢戶過節。

至於市議員江肇國辦公室則邀專業髮型設計師到場為弱勢民眾義剪，盼在歲末幫民眾打理儀容迎接新年到來。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/