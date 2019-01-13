大型重機噪音、超速惹民怨 臉書社團籲車友自制

2019-01-13 16:22

〔記者佟振國／南投報導〕車友請自重！南投縣國姓鄉省道台21線長流路段，假日常有大型重型機車車聚，但超速、噪音問題已令沿線居民反感，有臉書社團特別呼籲車友行經住宅密集街道時不要故意拉升轉速，務必放慢速度，公告一出許多車友按讚力挺，但居民希望車友以實際行動證明，不要只說不做。

省道台21線橫跨台中、南投兩地，山勢起伏與道路蜿蜒，假日吸引大型重機車友進行車聚，也有攝影同好前往追焦，每到假日沿途十分熱鬧，但也衍生超速、噪音等問題。

臉書社團「台21追焦分享 E.P.F RIDING」的管理群組今天特別發出公告，籲車友行經台21線長流路段，不要拉升轉速，放慢速度，否則憤怒的居民正醞釀攔車，不希望台21線變成下一個139縣道，公告更嗆不守規定者「有本事應該去賽道，將會發現高手如雲而自己慢到爆，所以請別在騎乘進入街道與居家環境時干擾當地居民。」

公告貼文一出獲得許多車友按讚支持，有人認為「行經住宅密集街道自動降速至50」、「拜託別讓大家連台21線也沒得跑了」、「道路當賽道遲早撞山壁、下山溝」、「半夜拉轉跟在市區的屁孩有什麼不同」。

國姓長流村長羅廣霖則表示，每週五晚間至週日傍晚，該路段不僅是大型重機，甚至還有百萬超跑聚集，噪音、超速問題確實讓居民不勝其擾，至於臉書公告居民醞釀攔車，行為可能涉及違法，居民還不至於如此，但也肯定社團呼籲，希望車友自制配合，大家相互尊重。

埔里分局指出，台21線橫跨台中、南投兩地，針對轄內大型重機問題，每週六、日加強機動巡邏、攔檢，取締超速等重大違規行為，車友勿心存僥倖，以免發生意外害人害己。

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