越南朋友回娘家 「越南潘瑋柏」獻唱嗨翻

2019-01-13 16:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府勞工局今天（13日）在市民廣場舉辦第9年的「喜『越』迎新春－越南朋友回娘家」活動，現場張燈結綵充滿年味，舞龍舞獅獻上好彩頭，祝福市民過好年、過好日。活動邀請有「越南潘瑋柏」之稱的當紅歌手阮福勝來台獻唱，台下粉絲尖叫聲不斷，氣氛嗨到最高點。

市長侯友宜一上台便以越南語「Xin zao ga ban」（音同：新早嘎邦，意為大家好）及Zuk meng nam moi （音同︰鄒猛南霾，意為新年快樂）問候現場觀眾，台下響起熱烈的歡呼聲。

侯友宜指出，新北市的外籍勞工達到9萬8千多人，其中越南移工有3萬4千多人，越南新住民也有1萬9千多人，他感謝越南朋友對新北市的付出與貢獻，為新北市注入一股新動力，創造多元共榮的社會及經濟繁榮。

侯友宜說，越南受到中華文化的薰陶，農曆新年是一年中最重要的節慶，新北市舉辦「越南朋友回娘家」活動，希望越南朋友歡聚一堂。侯友宜預告說，今天有當紅歌手阮福勝登台獻唱，他打趣地說：「我不是阮福勝，不然我就多唱幾首」，希望阮福勝的歌聲讓大家留下美好的回憶。

開場活動安排越南傳統迎賓舞蹈演唱「Hello 越南」及舞龍舞獅表演祥獅獻瑞，並由新住民與新二代小朋友身著越南國服手持春聯拜年。侯友宜與貴賓發送福袋給參加活動的越南朋友，民眾爭相索取，感受濃厚的春節氛圍，同沾新年喜氣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/