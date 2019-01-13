大未必好！鳳梨釋迦外銷盤價罕見出現大果低於中果

2019-01-13 15:24

［記者黃明堂／台東報導］鳳梨釋迦通常是愈大顆價格愈高，但今天外銷盤價出現了中果價格優於大果的情形，每斤多了3元，農民努力種大，反而把賣價變少！幸好，目前外銷價格已逐步回穩，損失得以減少。

台東外銷中國主力農產「鳳梨釋迦」日前價格滑落到一斤45元，令農民憂心難過年；台東縣農業處長許瑞貴表示，經縣長饒慶鈴與台東地區農會溝通，持續保證收購，目前價格逐步回穩，預估到農曆春節前，價格會持續上揚。

台東地區農會總幹事李建通說，今天的外銷收購價格是大果47元、中果50元，Ｂ果（些微瑕疵品）37元，罕見的出現了大果價格低於中果的情況。

李建通說，每顆1斤以上是大果，12兩以上是中果，大果雖然好看，但中果具有個人食用優勢，現在的市場反而是中果比較好賣，需求量增加，價格高過大果。

先前農民為了搶得市場先機而提早採收鳳梨釋迦，結果一下子採收爆量，加上中國雪封交通，運輸受阻，價格崩落。農民看價格不好，於是延緩採收，果品掛在樹上增大，沒料到，中果反而更吃香。

台東農業處長許瑞貴表示，中國是台東鳳梨釋迦最大的外銷市場，每年創造超過10億元的商機，農民務必做好田間管理、確實做好分級包裝，符合市場機制才能創造雙贏！他也提醒農民，在氣候異常之下，鳳梨釋迦裂果率有攀升的趨勢，建議農友考慮選育耐熱新品種「台東3號綠寶」，配合台東農改場品種授權的方式，達到品種多樣化，分散市場風險。

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