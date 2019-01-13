北斗奠安宮「古井七星陣」…蒙塵荒廢

2019-01-13 14:49

〔記者顏宏駿／北斗報導〕明道大學中文系講師謝瑞隆探尋家鄉北斗鎮的「古井風情」，10年前發掘出許多跟古井有關的歷史，讓世人見識7口塵封多年的荒井，剛好跟「北斗（鎮名）七星」沾上邊，號稱「七星陣」，不過奠安宮廣前的古井，目前堆滿雜物，老舊的取水幫浦毀壞待修，老井荒廢無用武之地，讓地方文化人士婉息不已。

這7口井分別位於奠安宮前廣場、紅磚市場（2口）、普渡公壇廟前、北斗舊戲院圓環、大眾爺廟前、斗苑路金安宮前，這些井均為公井（官井），開鑿於日治日期，作為附近街民洗衣、煮飯、洗澡、消防之用，由於自來水普及，大都已廢棄，有些甚至被地方建設埋沒填平。

謝瑞隆說，這7口井流傳「北斗七星」的傳說。謝瑞隆說，北斗舊址東螺，早年因濁水溪氾濫成災，街民遷於現址，地方仕紳依星象更名為北斗街，井水係民生重要來源，鑿官井7口亦有考量北斗七星方位，其中「玉衡星」就位於北斗信仰中心奠安宮廟內神台下方，所以媽姐聖尊就安奉在一口古井上。

謝瑞隆說，古井讓許多商家免於祝融之禍。謝瑞隆在田野調查中發現，1917年北斗街發生大火，所幸奠安宮前的「聖德井」水源供應不絕，許多商家得以保全，街民將此井視為媽祖庇佑之泉，不少信徒前來取水治病。

不過記者今天走訪奠安宮，發現廣場前的古井已被2支馬達「壓住」，旁邊的取水幫浦也已損壞多時。

主委陳在表示，古井對奠安宮富有深意，他也親眼目睹過正殿媽祖神尊下方真的有一口井，至於廟埕廣場前的幫浦，會叫水電工予以修復。

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