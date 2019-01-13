撞爛保時捷後再買1一輛！ 27歲女駕駛背後善行曝光

2019-01-13 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕一名27歲陳姓女子日前在新北石碇區北宜公路發生車禍，駕駛的保時捷Cayman987當場翻車，所幸她與蕭姓友人僅受輕傷，但陳女出院後竟火速再買下另一輛敞篷保時捷Boxster，全額付現，引發討論，不過本人出面表示這輛新買的是中古車，只花了約100萬元就入手。

綜合媒體報導，陳女10日駕車行經北宜公路26.6K處時，疑似車速過快，其駕駛的保時捷Cayman987當場翻滾3圈，陳女手部擦傷、副駕駛座的蕭女頭部也受傷，所幸2人傷勢輕微，並無大礙，隔天陳女出院，再度買下另一輛保時捷Boxster，她將照片po上臉書，並寫道，「一早立馬現金全額付現！再買一台新的保時捷，這次我都開時速20就好！」

由於1輛全新的敞篷保時捷Boxster要300多萬元，陳女霸氣全額付現立刻引發討論，據《三立新聞》報導，對此陳女出面表示，陳姓女駕駛：「新買了一台，並沒有說是全新的」，花了約100萬元就入手。

報導指出，27歲的陳姓女子，開過5間美甲店，當保險業務還身兼翻譯員，存了不少積蓄，對於這次死裡逃生的車禍，陳女直言覺得自己做善事，「所以我媽媽保佑我。」據了解，陳女時常自掏腰包做愛心，曾發300個便當給遊民，自認或許積了陰德，才能在這起車禍中有驚無險度過。

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