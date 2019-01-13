台江村廟樂團 辦南管大殿音樂會感謝神恩

2019-01-13 14:39

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大台江分校、海尾朝皇宮推動「大廟興學」，為振興台江村廟樂團，特別開辦南管村廟樂團課程，師生最近加緊練習，希望在歲末年終，以古禮演奏南管，答謝大道公庇佑大廟興學的神恩。

台江分校執行長吳茂成表示，南管村廟樂團將在1月14日晚上於海尾朝皇宮舉辦南管大殿音樂會，邀請更多市民鄉親，一起重回村廟，一起來練習南管曲藝，振興台灣本土音樂藝術文化。

吳茂成表示，大廟興學11年來致力推動一村一廟一學堂、一村一廟一樂團，為振興村廟樂團的藝術參與風氣，恢復南管音樂文化，特別在朝皇宮開辦「清音雅樂─南管」音樂課程，師生們每週一晚上齊集朝皇宮椪舍學堂，練習曲藝，在歲末年終之際，加緊練習，特別策辦「台江南管大殿音樂會」，一方面展現師生的學習成果，二方面也恢復古風，以音樂來感謝大道公庇佑大廟興學師生的神恩。

他說，社大台江分校邀請市民們，一起來報名參加南管音樂課程，學習南管，一起來傳承台灣本土音樂文化。

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