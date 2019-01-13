東北季風影響 彭啟明：溫差較大要注意身體

2019-01-13 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕今日受東北季風影響，北台灣以多雲天氣為主，基隆北海岸及宜花偶有短暫雨，中南部則是多雲到晴。氣象專家彭啟明指出，今、明兩天受東北季風影響，溫度變化較大，提醒民眾留意。

彭啟明表示，新一波東北季風昨（12）日起逐漸增強，北部、東北部迎風面出現降雨，溫度也轉涼，今明兩天也依然受東北季風影響，但這波東北季風、降雨不多，唯溫度變化較為明顯。北台灣一整天都偏涼，夜晚清晨低溫16～17度，其他地方日夜溫差較大，低溫18～19度，提醒民眾注意身體健康。

而下週二天氣將短暫轉好，但下週三、四又有鋒面通過，將會帶來較多水氣，除了北部、東北部會下雨外，可能連中部都可能出現局部短暫陣雨，而南部則大致維持多雲或陰天。除此之外，北部溫度可能降到15度上下，中南部則可能降到16至17度，天氣較為濕冷。

彭啟明指出，到了下週五、六東北季風將再減弱，天氣再度好轉，快速變化的天氣型態類似春天的感覺。由於溫度變化較大，提醒北部民眾要注意身體健康。

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