奇！看門鵝「啄攻」 嚇退一群人

2019-01-13 14:10

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林退休老師劉義岳的有機農場內飼養1隻公的大白鵝，雖不會像狗一樣吠，但牠的「啄攻」可是讓許多人被「強制驅離」，成為最強的看門鵝。

不忍家中的田地閒置，劉義岳退休後投入有機農作栽種，搭設網室設備，栽種小黃瓜、小番茄，農場飼養的雞、鴨、鵝，單純是當寵物，不宰殺，讓牠們自然老死。

其中大白鵝是4年前朋友送的，當時友人已養一段時間，因不捨大白鵝被宰殺，他領養2隻，去年1隻過世，他又去元長買了3隻小母鵝回來養，本想鵝會吃草，但因為農場的草都很老，大白鵝根本不吃，只吃嫩的菜葉，太熟的菜牠連碰都不碰。

劉義岳表示，大白鵝很凶，除了他之外，其他人只要一進到農場，牠就靠近啄人，不是啄而已還咬住肉旋轉，非常疼痛還整塊瘀青，被啄過的人都印象深刻。

劉義岳太太說，大白鵝很愛吃醋，只要她跟先生一起去，或她要靠近3隻小母鵝，牠就靠近作勢要啄她，就連兒子要到農場幫忙，也要閃過牠的「啄攻」才能進入。

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